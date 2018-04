Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde öğrenimini sürdüren Afganistanlı Huma Wahidy (21), 40 yıl sonra yaşanan ikinci büyük göç dalgasını anlatarak, çizdiği resimle dünyaya barış mesajı verdi. Wahidy, "Her an patlayan bombalar nedeniyle ülkemde her sabah insanlar evlerinden aileleriyle vedalaşarak çıkıyorlar" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında son dönemde hemen hemen her gün görülen kaçak Afgan mülteci akını yaşanan dramı gözler önüne seriyor. Sovyet Rusya ile yaşanan savaşın ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Afgan 40 yıl sonra bu kez DEAŞ tehdidi nedeniyle ülkelerinden yeniden göç ederek Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Afganistan'da her an patlayan bombalar nedeniyle sabah insanların evlerinden aileleriyle vedalaşarak dışarı çıktıklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Huma Wahidy, "Benim ailem Afganistan'da. Patlamalar çok oluyor. Şu an ülkede DEAŞ insanlara acımıyor. Çoğu genç ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. İşsizlik had safhada. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Benim de birçok arkadaşım Afganistan'da yaşanan patlamalarda şehit oldu. 40 yıl sonra ikinci büyük göç başladı" dedi.

Afgan kızdan dünyaya mesaj niteliğinde resim

2016 yılında Afganistan'da yaşanan ve 400'e yakın insanın hayatını kaybettiği bir saldırı olayına denk geldiğini ve olaydan sonra dünya ülkelerine 'savaşsız, acısız' mesajını vermek için resim çizdiğini belirten Huma Wahidy, "Bir dünya çizdim, içerisinde Afganistan da var. Ama Afganistan'a insanlar uzaktan bakıyorlar" diyerek çizdiği resmin mesaj olmasını istedi.

Öte yandan son iki ay içinde yüzde 90'ı Afgan, 50 bin göçmen Türkiye'ye giriş yaptı. İran sınırında güvenlik önlemleri artırılırken durumla ilgili bölge valileri de İçişleri Bakanlığı ve MGK Sekreterliği'ne rapor sundu.

Erzurum'da 2 günde 360 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da son iki günde yasal olmayan yollardan yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 360 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Horasan ve Pasinler İlçe Emniyet Müdürlükleri ile jandarma ekipleri, Erzurum-Ağrı karayolu, kent merkezindeki kuzey çevre yolu, otogar civarı ve Nenehatun rampası mevkiinde kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu alanlarda yaptıkları aramalarda kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 160 göçmeni yakaladı.

Otobüslerle polis merkezlerine götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Bu kişiler dışında kentte dün de yasa dışı yollarla yurda giren 200 kişinin yakalandığı belirtildi.

Böylece kentte son 2 gün içinde yakalanan yabancı uyruklu sayısı 360'a ulaştı.

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen kaçak göçmenlerin, batıdaki kentlere gitmeyi amaçladığı belirlendi. - ERZURUM