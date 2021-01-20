Afgan kadınları savaşın stresini yoga ile atıyor

Afganistan'da yaşamın hemen her alanında şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınlar yoksulluk ve açlık başta olmak üzere sayısız olumsuzlukla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Afganistan'da yaşamın hemen her alanında şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınlar yoksulluk ve açlık başta olmak üzere sayısız olumsuzlukla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Her şeye rağmen Afgan kadınları hak ettikleri özgürlüğü elde edebilmek için her türlü soruna karşı direniyor.

Savaş ve şiddet yorgunu Afgan kadınları, hayatta yaşadıkları stresi bir nebze olsun atmak için ülkenin kadınlara özel ilk yoga merkezi olan başkent Kabil'deki Mümtaz Yoga Merkezi'ne akın ediyor.

Stres atmak için yogaya gidiyorlar

Kabil sakini ve yoga merkezinin müşterilerinden Lima Vaziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'da kadınların binbir zorlukla mücadele ettiğini söyledi.

Afganistan'da kadınların özgürce kafa dinleyebileceği bir mekanın olmadığını ifade eden Vaziri, "Afgan kadınlarının hayatları savaş nedeniyle stresle dolu, bu nedenle biraz olsun kafa dağıtmak ve stres atmak için yoga merkezine geliyoruz." dedi.

Vaziri, yoga merkezi ilk açıldığında sayılı kişi olduklarını ancak aradan geçen birkaç ayın ardından yogaya gelen kadınların sayısının arttığını kaydetti.

Yoga kadınlar için yeni bir umut oldu

Mumtaz Yoga Merkezi'nin kurucusu Fahriye İbrahimi Mumtaz, bu merkezi ilk açtıklarında çoğu kadının gelmeye cesaret dahi edemediğini vurguladı.

Afganistan'da yıllardır devam eden iç savaştan en çok Afgan kadınlarının etkilendiğini dile getiren Mumtaz, dolayısıyla bu kadınların her türlü stresten uzaklaşabilecekleri bir mekana ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Mumtaz, Afganistan'da ilk kez bir yoga merkezinin açılmasının Afgan kadınları için yeni bir umut olduğunu belirtti.

Yoga Merkezinin yaklaşık 500 üyesinin bulunduğunu aktaran Mumtaz, "Biz halen bazı insanlar tarafından tehdit ediliyoruz. Bazı insanlar bizi, kadınları kötü yola sevk eden bir kurum olarak görüyor. Aslında biz şiddete maruz kalan ve savaş stresiyle hayatı dolu olan Afgan kadınlarının kafalarını dağıtması ve streslerini rahatça atabilmeleri için bu mekanı açtık." diye konuştu.

Afganistan'da kadınların durumu

Afganistan, dünya sıralamalarında düzenli olarak kadınlar için en kötü şartlara sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Görücü usulü evliliklerin yaygın olduğu ülkede, sıklıkla akrabalar arası evlilikler yapılıyor. Kırsal kesimlerde genç kızlar, yaşça büyük erkeklere "gelin" olarak satılıyor.

Bir dönüş noktası olarak 2009'da çıkarılan Kadın Hakları Kanunu ve Afganistan Anayasası tarafından desteklenen kadınları koruma sözü, çoğu zaman uygulanmıyor.

Afganistan'da Taliban rejimi 2001'de devrildikten sonra kadınlar Kabil'de okullara kabul edilmeye, erkeklerin yanı sıra özel sektörde ve devlette çalışmaya, tek başına yaşamaya veya evini arkadaşlarıyla paylaşabilmeye başladı.

Ayrıca mevcut Afgan Meclisi'nde 250 koltuktan 68'ini kadınlar oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat