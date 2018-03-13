Afgan Kadın Polislerin Mezuniyet Heyecanı

Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda 4 aylık eğitim çalışmalarını tamamlayan 242 Afgan kadın polis düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu.

2011 yılında Afganistan ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat gereği Afgan polis adaylarına eğitim veren Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda kadın polisler mezuniyet heyecanı yaşadı. Okulun spor salonunda düzenlenen diploma törenine, Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, İçişler Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Polis Meslek Yüksekokulu Kadir Yırtar ile birlikte bazı il protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende daha sonra Afgan kadın polislerin geçtiği eğitimlerin yer aldığı tanıtım katılımcılara izlettirildi.

Mezuniyet töreninde konuşan Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, "Afgan kadın polisler 5 aylık eğitimlerini bitirip mezun oldular. Bugün, Afganistan'ın destekleyen son 17 yıl içinde dünyada gelişen olaylara rağmen bizi destekleyenlere teşekkür ederim. Bu bizim için yapılan işbirliği ile yeniden toplumu inşa etmek istiyoruz. Afganistan'ı yeniden inşa ediyoruz. Bize teknik alanda yardım eden ve yanımızda olan Türkiye'ye teşekkür ederim. Afganistan'da düzenin sağlanması için yardım edenlere teşekkür ediyorum. Afganistan'da güvenlik kurumunu oluşturmak Afganistan hükümetinin en temel hedeflerinden biridir. Biliyoruz ki bir ülkede güvenlik sağlanmazsa o ülkede barış ve huzur sağlanmaz. Bizim ilk hedefimiz budur. Eğer insan güçlenirse her alanda güçlenir. Türkiye bu konuda çok başarılı. Bizde bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Afganistan'da sağlıklı bir polis güvenliği olmassa sağlıklı bir hükümet olmaz, güvenlik olmaz. Polis gücü aslında ülkenin gelişmesinin garantisidir. Türkiye bu konuda Avrupa'da çok büyük bir örnek. Türk polisi güçlü ve kuvvetli. İnşallah Afganistan polisi de böyle gelişir ve Afganistan'daki iç güvenlik ve istikrar sağlanır. Bu kadar yıl sonra Afganistan olarak şiddet ve savaştan sonra huzurlu, mutlu ve istikrarlı olmayı hak ediyoruz. Ülkemizin kaderini değiştirmek bizim elimizdedir. Siz bayan polisler de ülkemizde çok önemli görevlerde yer alacaksınız. Biz sizin yanınızda olacağız. Bugün burada başarılı bir mezuniyet törenine şahit olduk. Hepinizi tebrik ediyorum."dedi.

"Bugün tarihimizin en istikrarlı mücadelesini yürütüyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise, "Afganistan halkının acısını çilesini ve hissiyatını belki en iyi anlayan ülkeyiz. Bu coğrafyada 40 yıldır teröre karşı mücadele ediyoruz. İçer de ve dışarı da mücadele ediyoruz. Terörün ne kadar acımasız ve kalleş olduğunu, çocuk demeden, kadın demeden canlara acımasızca kıydığını en iyi bilen ülkelerden biriyiz. Bugün tarihimizin en istikrarlı mücadelesini yürütüyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Terör gücünü kaynağını nereden alırsa alsın teröre karşı bu kutlu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bugün Afrin'de çok yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizin birliğine kasteden hangi cephede bir hain varsa sonu gelene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Bütün mazlum coğrafyalarda huzur ve barışın sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak da bu zamana kadar 12 dönem Afgan kadın polislerin eğitiminin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bir eğitim kurumunun en mutlu anlarından birisi mezuniyet törenidir. Biz bu mutluluğu iki katı fazlasını yaşıyoruz. Afgan polisine yeni memurlar kazandırıyoruz. Bu nedenle mutluluğumuz iki katı fazladır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan kadın Afgan polis adayları İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını bestesiyle beraber okudu. Daha sonra ise Afgan kadın polisler İstiklal Marşı'nı geri kalanını da ezbere şiir şeklinde okudu. Afgan kadın polislere protokol üyeleri tarafından mezuniyet belgeleri verildi. Mezun olan Afgan kadın polisler tören sonunda birbirlerine sarılarak duygu dolu anlar yaşadı. - SİVAS