Afgan kadın futbol takımı, ülkeyi terk ederek Pakistan'a gitti
Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlaması ve geçici yönetim ilan etmesinin ardından Afgan kadın futbol takımı, ülkeyi terk ederek Pakistan'a geçti.
Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlaması ve geçici yönetim ilan etmesinin ardından Afgan kadın futbol takımı, ülkeyi terk ederek Pakistan'a geçti.
Ulusal basındaki haberler e göre, bu sabah Torkham sınırından Pakistan'a giriş yapan Afgan kadın futbol takımı, aileleri ve takım koçlarıyla birlikte Lahor'a hareket etti.
Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afganistan kadın futbol takımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Bununla birlikte Hüseyin, kaç oyuncunun geldiğine ve burada ne kadar süre kalacaklarına dair bilgi paylaşmadı.
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