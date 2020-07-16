Afgan kaçaklardan Bulgar polisinin dövdüğü iddiası KIRKLARELİ'de yakalanan Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen, kendilerini, yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da polisin üzerlerindeki değerleri eşyaları alıp, darp ederek Türkiye'ye gönderdiğini iddia etti.

KIRKLARELİ'de yakalanan Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen, kendilerini, yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da polisin üzerlerindeki değerleri eşyaları alıp, darp ederek Türkiye'ye gönderdiğini iddia etti.

Kırklareli'nin Bulgaristan sınırındaki Dereköy mevkisinde yabancı uyruklu kişiler bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda da Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen bulundu. Gözaltına alınan Afganlar ifadelerinde, yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da polise yakalandıklarını anlatarak, "Bulgar polisi değerli eşyalarımızı alıp, bizi darp ettikten sonra Türkiye'ye gönderdiler" dediler. 7 Afgan, ifade işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA