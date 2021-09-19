Afgan İnsan Hakları Komisyonu: Afgan halkına karşı görevlerimizi yerine getiremiyoruz

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC) tarafından dün yapılan açıklamada, Taliban'ın, ofislerini ele geçirdiği, komisyonun 15 Ağustos'tan beri faaliyetlerine devam ettiği ancak Afgan halkına karşı görevlerini yerine getiremediği belirtildi.

Tüm AIHRC binalarının Taliban güçleri tarafından ele geçirildiği belirtilen açıklamada; insan hakları savunucularına yönelik saldırılar ve uluslararası insan hakları standartlarının aleni ihlalleri de dahil olmak üzere Taliban'ın sürekli olarak insan haklarını hiçe saydığı için AIHRC'nin, Taliban hükümetinin, komisyonun görev ve bağımsızlığına saygı duyacağına 'çok az güvendiği' ifade edildi. AIHRC'den yapılan açıklamada, "Taliban'ın kadın personelin liderlik seviyesi de dahil olmak üzere görevlerini sürdürmelerine izin vermemesinden korkuyoruz. Bu kabul edilemez bir durum ve AIHRC, kendi bünyesindeki kadın personelinin haklarını koruyamıyorsa, Afgan halkının da koruyamaz" denildi.

Ayrıca AIHRC, Taliban'a, komisyona ve personeline ve tüm Afgan insan hakları savunucularının bağımsızlığına saygı duyma çağrısında bulundu.