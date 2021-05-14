Afgan hükümeti ve Taliban temsilcileri Katar'da görüştü

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcileri, ülkedeki barış sürecini görüşmek üzere Katar'da bir araya geldi.

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcileri, ülkedeki barış sürecini görüşmek üzere Katar'da bir araya geldi. Görüşmede, bayram sonrası yeni bir görüşme düzenlenmesi kararı alındı.

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcileri, Afganistan'da barış sürecini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Taliban Katar Ofisi Sözcüsü Mohammad Naeem, "Bugün ikindi saatlerinde Taliban Siyasi Yardımcısı Molla Birader Akhund'un katılımıyla Afgan müzakere heyeti arasında görüşme gerçekleştirildi" dedi.

Naeem ayrıca, Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin bayram sonrasında bir görüşme daha gerçekleştireceğini belirterek, "Bugünkü görüşmede ülkenin cari durumu ve Afganlar arası müzakerelerin hızlandırılması konuşuldu. Her iki taraf da bayram sonrası bir görüşme daha düzenlenmesinde mutabık kaldı" ifadelerini kullandı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı