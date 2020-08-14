Afgan hükümeti tutuklu 400 Taliban mahkumunu serbest bırakmaya başladı Afganistan hükümeti, Taliban ile yürütülen barış görüşmeleri kapsamında 400 tutuklu Taliban mensubundan 80'ini serbest bıraktı.

Afganistan hükümeti, Taliban ile yürütülen barış görüşmeleri kapsamında 400 tutuklu Taliban mensubundan 80'ini serbest bıraktı.

Afgan hükümeti, Taliban ile yürütülen barış görüşmeleri kapsamında üst düzey saldırılarda rol alan 400 Taliban mahkumunu serbest bırakmaya başladı. Afgan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal yaptığı açıklamada, tutuklu Taliban üyelerinden 80'inin bugün serbest bırakıldığını duyurdu. Faysal, mahkumların serbest bırakılmasının ülkede kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi yönündeki çabaları hızlandıracağını ifade ederken, diğer 320 kişinin ne zaman serbest bırakılacağına dair bir bilgi paylaşmadı.

Afganistan Büyük Halk Meclisi'nin (Loya Jırga), geçtiğimiz 9 Ağustos'ta 400 Taliban mahkumun serbest bırakılmasını onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani de bu doğrultuda Pazartesi günü bir kararname imzalamıştı.

Taliban tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, daha önce yapılan açıklamada ise son tutukluların serbest bırakılmasından sonraki bir hafta içinde Katar'da Afganistan hükümetiyle barış görüşmeleri için masaya oturulabileceği ifade edilmişti. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "Taliban tutuklularının serbest bırakılmasının ardından bir hafta içinde görüşmelere başlamaya hazırız" demişti.

Barış görüşmeleri kapsamında Taliban bin civarında Afgan tutukluyu serbest bırakırken, Kabil yönetimi de 5 bine yakın Taliban mahkumunu serbest bırakmıştı. Mahkum takasının sona ermesinin ardından barış görüşmelerinin başlaması bekleniyor. - KABİL

Kaynak: İHA