Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış müzakerelerinin üçüncü turu Katar'da başladı
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Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış müzakerelerinin üçüncü turu Katar'da başladı

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış müzakerelerinin üçüncü turu Katar'da başladı
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar'ın başkenti Doha, Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki doğrudan barış müzakerelerinin 3'üncü turuna ev sahipliği yapıyor.

Katar'ın başkenti Doha, Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki doğrudan barış müzakerelerinin 3'üncü turuna ev sahipliği yapıyor.

Taliban'ın Siyasi Sözcüsü Suheyl Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban ile Afgan hükümeti heyetleri arasındaki yeni müzakere turunun dün Doha'da başladığını ve birkaç gün süreceğini söyledi.

Şahin, bu turda barış sürecini pekiştirmek için müzakere sürecini hızlandırmanın yollarının ele alınacağını belirtti.

Taliban Sözcüsü, bu kapsamda bir sonraki tur için tarih belirlenmesi konusunda da anlaşmaya varılmasının beklendiğini ifade etti.

Taliban'la barış süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakerelere geçilmişti.

Doha'daki müzakerelerin açılış törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO ve Afganistan'daki ABD Kuvvetleri Komutanı General Austin Scott Miller ile Afgan hükümeti ve Taliban'ı temsil eden heyetler katılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu ise 7 Ocak 2021'de başlamış, ancak görüşmelerden gözle görülür bir sonuç çıkmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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