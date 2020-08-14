Afgan hükümeti, 400 Taliban mahkumunu serbest bırakmaya başladı Afganistan hükümeti ve Taliban arasında yapılan anlaşma kapsamında, 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılma işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında yapılan anlaşma kapsamında, 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılma işlemlerinin başladığı öğrenildi. Afgan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal, bugün 80 Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını belirtti.

Afganistan'da hükümet ve Taliban arasında yapılan anlaşmanın ardından, üst düzey saldırılarda rol almış olan 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılma işlemlerinin başladığı belirtildi. Afgan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu işlemlerin ülkede kalıcı bir ateşkesi ve barışı sağlama yönünde bir adım olacağını ifade etti. 80 Taliban mahkumu bugün serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA