Afgan hükümeti, 400 Taliban mahkumunu serbest bırakmaya başladı
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Afgan hükümeti, 400 Taliban mahkumunu serbest bırakmaya başladı

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında yapılan anlaşma kapsamında, 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılma işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Afgan hükümeti, 400 Taliban mahkumunu serbest bırakmaya başladı
14.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:35

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında yapılan anlaşma kapsamında, 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılma işlemlerinin başladığı öğrenildi. Afgan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal, bugün 80 Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını belirtti.

Afganistan'da hükümet ve Taliban arasında yapılan anlaşmanın ardından, üst düzey saldırılarda rol almış olan 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılma işlemlerinin başladığı belirtildi. Afgan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu işlemlerin ülkede kalıcı bir ateşkesi ve barışı sağlama yönünde bir adım olacağını ifade etti. 80 Taliban mahkumu bugün serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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