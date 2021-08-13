Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz...
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Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz...

Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz...
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz Koh ile 15'e yükseldi.

Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz Koh ile 15'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Son dakika haberi! Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye yükseldi.
Son dakika haberi! Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye yükseldi.
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Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz... - Haberler
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