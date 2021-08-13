Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz...
Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz Koh ile 15'e yükseldi.
Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz Koh ile 15'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat