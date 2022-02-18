"Afgan Halkı İhanete Uğramış Hissediyor"

Amerika ve uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin üzerinden altı ay geçti, Taleban yönetiminde Afganistan'da halk daha yoksullaştı, kadınların durumu daha kötüleşti. VOA Doğu ve Orta Asya Dairesi Başkanı Ayesha Tanzeem, Afganistan'daki durumu Kabil'den VOA Türkçe'ye değerlendirdi

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