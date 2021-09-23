Afgan halkı, ABD'de dondurulan 9.5 milyar doların bırakılmasını istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afgan halkı, ABD'de dondurulan 9.5 milyar doların bırakılmasını istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afgan halkı, ABD'de dondurulan 9.5 milyar doların bırakılmasını istiyor

Afgan halkı ABD'de dondurulan 9.5 milyar doların bırakılmasını istiyor.

Afgan halkı ABD'de dondurulan 9.5 milyar doların bırakılmasını istiyor.

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından ABD, Afganistan Merkez Bankası'na ait 9.5 milyar dolarlık döviz rezervini durdurmuş, böylece ülkeye yapılan döviz rezervi akışı da durdurulmuştu. Yönetimin Taliban'a geçişinin üzerinden 1 aydan fazla süre geçerken Afgan halkı, döviz rezervine el koyan ABD'ye tepki gösterdi. Afgan sosyal medya kullanıcıları, ABD'nin bu kararı ile ilgili "Unfreezafgmoney" etiketi ile kampanya başlattı.

Sosyal medya kampanyasına katılan işadamı Noor Ahmad Makhdomzada etiketi paylaşarak, "Bu sermayenin 3 milyar doları Afgan tüccarlarına aittir. Bu para ile gıda ve ilaç ülkeye alınıyordu. ABD ve BM, Afgan halkının ekonomisini krize sokmamalı ve Afganları yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bırakmamalıdır" ifadelerini kullandı.

İhsanullah Aryan bir diğer kullanıcı ise, "Afganistan'ın sermayesini ABD esaretinden kurtarın. Bu sermaye, halkın hakkıdır. Sevgili yurttaşlar, lütfen bu kampanyaya yoksul halkımızın hatırı için katılın" diyerek kampanyaya katılım çağrısında bulundu.

Afganistan Merkez Bankası Eski Başkan Vekili Ajmal Ahmadi, yönetim değişimi sonrası yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Taliban fonlara erişim sağlama çabalarını engellemeye çalıştığı için dolar akışının durdurulduğunu öğrendik. Merkez Bankasının büyük bir kısmı New York Federal Rezerv ve ABD merkezli finans kurumlarındaki hesaplarda olan 9.5 miyar dolarlık varlığa sahip" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD'de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı

ABD'de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı"

 Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere uyarı: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere uyarı: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Murat Kurum Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Gülben Ergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afgan halkı, ABD'de dondurulan 9.5 milyar doların bırakılmasını istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:22:19. #1.17#