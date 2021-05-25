Afgan güvenlik güçleri 41 kişiyi Taliban hapishanesinden kurtardı

Afganistan'da güvenlik güçleri, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Taliban hapishanelerinde bulunan 41 kişiyi kurtardı.

Afganistan'da güvenlik güçleri, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Taliban hapishanelerinde bulunan 41 kişiyi kurtardı.

Herat Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Herat'ın Peştun Zergun ilçesine bağlı Mavera bölgesinde bulunan Taliban hapishanesine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyon sonucu Taliban militanlarınca hapishanede tutulan çoğu sivil 41 kişinin serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 7 Taliban üyesinin de öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Taliban'ın kontrol ettiği bölgelerde hapishaneleri bulunuyor. Taliban yöneticileri, saldırılarda tutukladıkları güvenlik güçleri ve sivilleri kendi mahkemelerinde yargılayarak bu hapishanelerde tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat