Afgan Göçmenlerin Türkiye'ye Geçişleri Devam Ediyor

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Avrupa'ya geçmek isteyen Afgan göçmenlerin kaçak yollardan Türkiye'ye geçişleri eskisi kadar sık olmasa da devam ediyor. Yaya olarak Diyarbakır'a girerken görüntülenen bu grup, röportaj teklifini kabul etmezken Yunanistan'a gitmeye çalıştıklarını söyledi

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