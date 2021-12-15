Afgan Göçmenlerin Türkiye'ye Geçişleri Devam Ediyor
Avrupa'ya geçmek isteyen Afgan göçmenlerin kaçak yollardan Türkiye'ye geçişleri eskisi kadar sık olmasa da devam ediyor.
DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Avrupa'ya geçmek isteyen Afgan göçmenlerin kaçak yollardan Türkiye'ye geçişleri eskisi kadar sık olmasa da devam ediyor. Yaya olarak Diyarbakır'a girerken görüntülenen bu grup, röportaj teklifini kabul etmezken Yunanistan'a gitmeye çalıştıklarını söyledi
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Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.
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