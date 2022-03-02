Afgan göçmenler "Burası Yunanistan" denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - İZMİR'den 2 kamyona bindirilen 55 Afgan göçmen, Büyükçekmece'de "Burası Yunanistan" denilerek, bırakıldı. Göçmenleri arazide bırakan 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Büyükçekmece Çakmaklı mevkiinde öğle saatlerinde devriye gezen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti. Kaçak döküm yapıldığından şüphelenen ekipler, kamyonun yanına yaklaşınca içinde çok sayıda insan olduğunu gördü. 2 kamyondan 55 Afgan göçmen çıktı. Göçmenlerin İzmir'den geldikleri öğrenildi. Polis göçmenleri araziye bırakan 2 insan kaçakçısını kısa sürede yakaladı. A.E. ve M.İ. isimli şüphelilerin, göçmenlere "Burası Yunanistan" diyerek arazide bıraktıkları belirlendi. Afgan göçmenler ve 2 şüpheli otobüsle, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.