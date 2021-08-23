Afgan göçmenler arkalarında acı hikayeler bıraktı
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Afgan göçmenler arkalarında acı hikayeler bıraktı

Afgan göçmenler arkalarında acı hikayeler bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afgan göçmenler, arkalarında acı hikayeler bırakıyor.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afgan göçmenler, arkalarında acı hikayeler bırakıyor.

Türkiye'nin İran sınırında, insan kaçakçılarının organizasyonuyla Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerince yakalanıyor. Yakalanan göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getiriliyor. Burada güvenlik ve sağlık taramasından geçen göçmenler, daha sonraki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderiliyor.

"Eşim asker olduğu için öldürülecekti"

Yaşadıklarını anlatan iki çocuk annesi Benevşe Mirzai, İran üzerinden gelirken çok sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Türkiye'ye dağlık alanlardan geldiklerini ifade eden Mirzai, "Türkiye, güvenli bir ülke ve biz de buraya güven bulmak için geldik. Biz de can güvenliğinden dolayı kaçmak zorunda kaldık. Eşim asker olduğu için öldürülecekti" dedi.

2 ay önce ülkeden kaçtıklarını dile getiren Firuze Eşrefi ise ailesinden iki kişinin, savaşa katılmak istemediğinden dolayı öldürüldüğünü söyledi.

2015-2017 yılları arasında Amerikan askerlerine şoförlük yaptığını söyleyen iki çocuk babası Fehim Musevi de mesleğinden dolayı Taliban'ın kendine sıkıntı çıkardığını ve ülkeden kaçmak zorunda olduğunu ifade etti. Afganistan'daki insan kaçakçılarının kendilerinden kişi başı bin dolar alarak Türkiye sınırlarına kadar getirdiklerini dile getiren Musevi, yaklaşık bir aydır ülkesinden kaçtığını kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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