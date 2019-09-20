Afgan gençler güvenlik güçlerinin korumasında iklim için sokağa çıktı

Afgan gençler güvenlik güçlerinin korumasında iklim için sokağa çıktı

Dünya genelinde gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'de de bir grup çevre aktivisti gösteri düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylem çok sayıda asker tarafından korundu

20.09.2019 22:00
Afgan gençler güvenlik güçlerinin korumasında iklim için sokağa çıktı

Dünya genelinde gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'de de bir grup çevre aktivisti gösteri düzenledi.


İntihar eylemi ve bombalı saldırı ihtimallerine rağmen risk alıp sokağa çıkan 100 kadar çevreci Afgan, elleri tetikte güvenlik güçlerinin korumasında eylemlerini gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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