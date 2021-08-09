Afgan gazetecinin o videosuna soruşturma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afgan gazetecinin o videosuna soruşturma

Afgan gazetecinin o videosuna soruşturma
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KENDİSİNİ Afgan gazeteci Sunatullah Saadat diye tanıtan kişi hakkında Twitter'da yayınlanan videosu nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

KENDİSİNİ Afgan gazeteci Sunatullah Saadat diye tanıtan kişi hakkında Twitter'da yayınlanan videosu nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen şahsın, yayınladığı videonun suç ve suç unsuru içerdiği" belirtildi. Saadet hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan' Re'sen soruşturma başlatıldı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı
Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz
Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz
Görüntü İstanbul'dan! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
Görüntü İstanbul'dan! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Mehmet Özhaseki Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Aleyna Tilki Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afgan gazetecinin o videosuna soruşturma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 23:51:21. #1.14#

title