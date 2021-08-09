Afgan gazetecinin o videosuna soruşturma

KENDİSİNİ Afgan gazeteci Sunatullah Saadat diye tanıtan kişi hakkında Twitter'da yayınlanan videosu nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

KENDİSİNİ Afgan gazeteci Sunatullah Saadat diye tanıtan kişi hakkında Twitter 'da yayınlanan videosu nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen şahsın, yayınladığı videonun suç ve suç unsuru içerdiği" belirtildi. Saadet hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan' Re'sen soruşturma başlatıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı