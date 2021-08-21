Afgan gazetecinin eşinden Mehmetçiğe teşekkür, "Bizler için canlarını siper ettiler"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afgan gazetecinin eşinden Mehmetçiğe teşekkür, "Bizler için canlarını siper ettiler"

Afgan gazetecinin eşinden Mehmetçiğe teşekkür, 'Bizler için canlarını siper ettiler'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFGANİSTAN'da yaşayan gazeteci Ahmet Mengli'nin Kabil Havalimanı'ndaki izdiham sırasında Türk askerine teslim ettiği eşi Hafize Mengli ve 4 çocuğu İstanbul'a geldi.

AFGANİSTAN'da yaşayan gazeteci Ahmet Mengli'nin Kabil Havalimanı'ndaki izdiham sırasında Türk askerine teslim ettiği eşi Hafize Mengli ve 4 çocuğu İstanbul'a geldi. Uçaktan iner inmez havalimanında basın mensuplarına konuşan Hafize Mengli, "Mehmetçiğe çok teşekkür ediyorum. Bizler için canlarını siper ettiler" dedi.  

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşların tahliyesi de devam ediyor. Gazeteci Ahmet Mengli'nin eşi Hafize Mengli ve 4 çocuğu da THY'nin tahliye uçuşuyla sabah saatlerinde İstanbul'a gelen 160 yolcu arasındaydı. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Hafize Mengli, Kabil'de yaşayan eşinin işi nedeniyle iki ülke arasında sık sık gidip geldiğini belirtti. Kabil'den kaçmak isteyenlerin Hamid Karzai Havalimanı'nda yarattığı kaos ve izdiham nedeniyle Türkiye'ye yapılan tahliye uçuşlarına binmek için zor anlar yaşadığını kaydeden Mengli, Türk askerinin yardımıyla havalimanına girebildiğini aktardı. Mengli, "Eşim Kabil'de çalıştığı için oradaydım. Gelip gidiyordum. Ben aslında Türk vatandaşıyım. Normalde Türkiye'de yaşıyordum. Kabil'de şu an her şey normal" dedi.

"BİR ŞEYİ YAŞAMAK FARKLI UZAKTAN DUYMAK DAHA FARKLI"

"Yaşanan olaylar karşısında endişelendiniz mi?" şeklindeki bir soruya Hafize Mengli, "Bir şeyi yaşamak farklı uzaktan duymak daha farklı. Ama Taliban Kabil'e geldikten sonra hiçbir problem olmadı. Sokaklar sakin. Bizi Havalimanına gümrük kapısından aldılar. Mehmetçiğe çok teşekkür ederim. Oradaki komutanlara arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim. Bizler için canlarını siper ettiler" diye konuştu.

GAZETECİNİN CANLI YAYINDAKİ DUYGUSAL ANLARIÖte yandan bir televizyon kanalına Kabil'de yaşananları aktaran gazeteci Ahmet Mengli, bu sırada eşi ve çocuklarını Türkiye'ye göndermek üzere iki gün boyunca havalimanında beklemek zorunda kaldıklarını belirtmişti. Mengli ailesini Türk askerine teslim ettiği kaydederken, canlı yayında duygusal anlar yaşamıştı.  

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 160 YOLCU DAHA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ-1
AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 160 YOLCU DAHA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ-1
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın 'Herkül'ü ile tahliye edildi
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi
Annesinden ayrı düşen Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
Annesinden ayrı düşen Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Tufan Lionel Messi Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afgan gazetecinin eşinden Mehmetçiğe teşekkür, "Bizler için canlarını siper ettiler" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 12:57:58. #1.16#

title