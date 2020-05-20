Afgan Ehsan, komada girdiği hastaneden yürüyerek çıktı
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Afgan Ehsan, komada girdiği hastaneden yürüyerek çıktı

Doğuştan hidrosefali hastalığı bulunan ve kafasına takılan şantın yerinden oynaması nedeniyle komaya giren Afgan Ehsan Nikzad, Sivas'ta özel bir hastanede uygulanan tedaviyle yeniden hayata döndü.

Afgan Ehsan, komada girdiği hastaneden yürüyerek çıktı
20.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:08

Doğuştan hidrosefali hastalığı bulunan ve kafasına takılan şantın yerinden oynaması nedeniyle komaya giren Afgan Ehsan Nikzad, Sivas'ta özel bir hastanede uygulanan tedaviyle yeniden hayata döndü.

Bedensel ve zihinsel engelli Afganistan uyruklu Nikzad'a doğduktan bir süre sona hidrosefali (beyin omurilik sıvısının miktar ve basıncının artışıyla oluşan bir hastalık) tanısı konuldu.

İran'da ameliyat edilen Nikzad'ın kafasına, beyin omurilik sıvısını boşaltan "şant" adlı cihaz takıldı. Yaklaşık 2,5 yıldır annesi, babası ve 3 kardeşiyle Sivas'ta yaşayan Nikzad, şantın yerinden oynamasının ardından fenalaştı.

Ehsan Nikzad, Medicana Sivas Hastanesinde beyin ve sinir cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuşarak, komada getirildiği hastaneden yürüyerek çıktı.

Gürelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nikzad'ın bebeklik döneminde kafasına şant takıldığını belirterek, "Bedensel engeli de bulunan bir çocuk, hafif zihinsel engeli de var. Özel eğitim alan ve konuşmasında herhangi sorun olmayan bir hastamız." dedi.

Nikzad'ın hastanelerine koma halinde getirildiğini ifade eden Gürelik, "Bilinci kapalıydı. 10 gün süreyle başka bir hastanede tedavi uygulanmış, gelişme olmayınca da hastanemize getirdiler." diye konuştu.

"Uzunca hastanede yatması gerekti ama sağlığına kavuştu"

Gürelik, kontrollerde hidrosefali hastalığının aktif olduğunu, şantın belki uzun süre önce çalışmaz hale geldiğini, zaman içinde de hastayı bu duruma düşürdüğünü tespit ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hidrosefali hastalığında uygulanan tedavi yöntemlerinden birisi ve en temeli şant. Etkili bir tedavi ama bu hastada şantın bölümleri büyüyünce, çocuğun büyümesiyle birbirinden ayrılıp kopmuş ve çalışmaz hale gelmiş. Yapılacak iki şey vardı. ya şantını değiştirip ameliyat etmek ya da endoskopik yöntemle beyin omurilik sıvısının başka bir yoldan dolaşıp uzaklaşmasını sağlayacak bir ameliyat. Biz ikinci yolu tercih ettik şanttan kurtarmak için. Bu işlemi yaptık, hasta da bundan fayda gördü. Biraz uzunca hastanede yatması gerekti ama sağlığına kavuştu. Eski haline döndü, bilinci açıldı, yürümeye başladı, konuşması ve beslenmesi düzeldi. Uzun bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu."

Hidrosefali hastalarında endoskopik yöntemi, ilk seçenekler arasında bulunması durumunda uyguladıklarını dile getiren Gürelik, böylece hastaların şanttan kurtulduğunu ifade etti.

Gürelik, tedavide bu yöntemin uzun zamandır bilindiğini ve uygulandığını ancak donanım ve deneyim gerektirdiğini vurguladı.

Ehsan'ın kardeşi Sedigeh Nikzad ise ağabeyini koma halinde hastaneye getirdiklerini söyledi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Gürelik'e teşekkür eden Nikzad, "Hiç yürüyemiyordu, hareket edemiyordu ve konuşamıyordu. Şu an çok iyi, eski sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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