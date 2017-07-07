Afgan Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti

Tokat'ta ahşap evde çıkan yangında Afgan uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi Rüstem Çelebi Caddesi'nde ikamet eden Afgan uyruklu Muhammed Refi'ye ait 5 çocuklu ailenin kiracı olarak kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. Biranda büyüyen yangında anne ve diğer çocukları canlarını zor kurtarırken içeride kalan 3 yaşlarındaki İsmail evde kaldı. Tokat Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangın devam ederken çocuğu kurtarmak için eve girdi. Yoğun duman altına çalışan ekipler bir taraftan yangını söndürmek için uğraşırken diğer taraftan çocuğu aradı. Bu sırada sinir krizleri geçirirken babayı ekipler sakinleştirmekte zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından 3 yaşlarındaki İsmail'in cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri tarafından ceset torbasına konulan çocuğun cansız bedeni evden çıkarıldı. Acılı baba Refi sinir krizleri geçirirken baygınlık geçiren anne 112 acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT