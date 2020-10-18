Afgan çoban tarlada ölü bulundu
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Afgan çoban tarlada ölü bulundu

18.10.2020 12:12 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:16
Afgan çoban tarlada ölü bulundu

SİVAS'ın Divriği ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdullah Nagıp (23), arazide tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdullah Nagıp (23), arazide tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Olay, dün Divriği ilçesine bağlı Tortu köyü yakınlarında yaşandı. Yaklaşık 2 aydır bölgede sürü sahibi Süleyman Keklik'in çobanlığını yapan Afganistan uyruklu Abdullah Nagıp dün sabah hayvanlarını alıp, köy yakınındaki meraya otlatmaya götürdü. Bu sırada Zara ilçesine koyun götüren sürü sahibi Süleyman Keklik, öğle saatlerinde geri döndüğünde arazide hayvanlarını başıboş otlarken buldu. Çobanın yakındaki çadırda uyumuş olabileceğini düşünen Keklik, orada bulamayınca arazide köylülerle birlikte arama yaptı. Yapılan araştırma sonucunda çoban Abdullah Nagıp, köy yakınlarında kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemede çobanın tüfekle vurulduğu belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası çobanın cesedi Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çobanın tüfeğinin kazara ateş aldığı veya intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yahya Kemal BAYAR

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