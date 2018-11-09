Afgan Barış Konseyi: "Taliban Görüşmeye Hazır"

Afganistan barış çalışmalarına gözlemcilik yapan Afganistan Yüksek Barış Konseyi, Cuma günü Moskova'da bir konferansta Taliban yetkilileriyle görüştü. Barış Konseyi Başkanı Eşref Gani, ön şartsız barış görüşmelerinin yapılmasını teklif etti.

Afganistan'da hükümet güçleri ile Taliban güçleri arasında devam eden savaşa siyasi bir çözüm bulmak için bölge yetkilileri ile Taliban delegesi bir araya geldi.

Yüksek Barış Konseyi sözcüsü İhsan Tahiri, "Taliban'la direk görüşmeyi konuştuk ve onlardan görüşme yeri ve tarihini seçmelerini istedik" dedi.

Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halidzad Katar'da Taliban'la yeni bir görüşme dönemi başlatmaya hazırlanırken, Moskova'da böyle bir konferansın düzenlenmesi Rusya'nın Afganistan'daki çözüme daha müdahil olma girişimi olarak değerlendirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, "Biz Afganistan'da siyasi bir çözüme alternatif bir durumun olmadığını, Afganistan'ın komşu ülkeleri ve bölgesel ortakların koordineli aktif çabalarının gerektiğini yeniden onaylıyoruz" dedi.

Batılı yetkililer ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani hükümetinin Moskova'daki toplantıyı şüphe ile karşıladıkları, bunun Afganistan tarafından yapılması gereken bir şey olduğu, Rusya'nın bu görüşmeyi düzenlemesinin maksadının, bu sürece karışma teşebbüsü olarak gördüklerini belirtti.

Toplantıya, geçmişte Eşref Gani'ye muhalif olan bazı Afgan siyasileri ve Taliban delegesinin geldiği belirtildi. Gani'nin hükümeti Yüksek Barış Konseyi'nden uzlaşma çalışmalarını koordine edecek bir grup olan bir delege gönderdiği belirtildi.

Taliban bu hafta yaptığı açıklamada, bu konferansın özel bir tarafla tartışma meselesi olmadığını belirtti. Taliban'ın açıklamasında, bu konferansın Afganistan'daki çıkmaza barışçı bir çözüm bulma ve Amerika'nın Afganistan'ı işgalini sonlandırma konusunda kapsamlı bir müzakere olduğu belirtildi.

Eşref Gani, geçen Şubat ayında Taliban'la ön şartsız görüşme teklif etmiş fakat Taliban Afgan yönetiminin yabancıların kontrolünde bir rejim olduğunu ileri sürerek bu teklifi reddedip, ABD ile doğrudan görüşeceklerini söylemişti. - MOSKOVA