Afgan bakandan Soylu'ya ziyaret

05.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:13

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi'yi makamında kabul etti.

Türkiye'ye temaslarda bulunmak üzere gelen Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti. Bakan Kayumi, şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Soylu ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA