Afgan Askeri, 17 Talibanı Öldürdü

Afganistan'ın Kunduz bölgesinde, askeri kontrol noktasına saldırı düzenleyen Taliban militanlarından en az 17'si hayatını kaybetti.

Afganistan Ordusu, ülkede artan şiddet olaylarına karşı gerçekleştirdiği operasyonları ve denetimleri arttırdı. Afganistan'ın kuzeyindeki Kuzgun bölgesindeki askeri kontrol noktasına saldırı düzenleyen Taliban, Afgan ordusunun karşı saldırı yapması üzerine geri çekildi. Afgan polisinden yapılan açıklamaya göre, kalabalık bir Taliban grubu, gece saat 01.30'da İmam Sahib ilçesindeki askeri kontrol noktasına saldırı düzenledi. Açıklamada, askerlerin karşı saldırı yapması üzerine militanların 17 cesedi ardında bırakarak kaçtığı belirtildi. Polisin yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kayıplarından bahsedilmedi.

İmam Sahib kaymakamı Mahbudullah Sayedi, 3 güvenlik gücünün yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, Kunduz bölgesinde barış tesis edilene kadar operasyonlara devam edeceklerini duyurdu. - KUNDUZ