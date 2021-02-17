Afgan annesinin hastanede terk ettiği minik Ayçelen'e doktor ve hemşireler sahip çıktı
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Afgan annesinin hastanede terk ettiği minik Ayçelen'e doktor ve hemşireler sahip çıktı

17.02.2021 23:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:18
Afgan annesinin hastanede terk ettiği minik Ayçelen'e doktor ve hemşireler sahip çıktı

Erzurum'da Afgan kadının Şehir Hastanesinde dünyaya getirip sahip çıkmak istemediği kız çocuğuna, hemşire ve doktorlar kol kanat gerdi.

Erzurum'da Afgan kadının Şehir Hastanesinde dünyaya getirip sahip çıkmak istemediği kız çocuğuna, hemşire ve doktorlar kol kanat gerdi.

Erzurum Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce Afganistan uyruklu bir kadın, Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde normal doğumla kız çocuğu dünyaya getirdi.

Doğum sonrası bebeğine bakamayacağını ve sahip çıkmak istemediğini öne süren Afganistan uyruklu anne, hastanede işlemlerini yaptırıp bebeğini almadan ayrıldı.

Yenidoğan Ünitesinde bakım ve tedavisi süren kız çocuğunun durumunu öğrenen servisteki hemşire ve doktorlar bebeğe sahip çıkarak "Ayçelen" adını verdi.

Anne sütü haricindeki tüm ihtiyaçları yaklaşık 24 gün boyunca doktor ve hemşirelerce karşılanan Ayçelen bebek, hastanedeki takip ve kontrollerinin ardından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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