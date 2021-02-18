Afgan annenin hastanede bıraktığı bebeğe sağlıkçılar sahip çıktı
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Afgan annenin hastanede bıraktığı bebeğe sağlıkçılar sahip çıktı

18.02.2021 09:14 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:18
Afgan annenin hastanede bıraktığı bebeğe sağlıkçılar sahip çıktı

AFGANİSTAN uyruklu kadın, Erzurum Şehir Hastanesi'nde dünyaya getirdiği bebeği bırakınca sağlık çalışanları günlerce bakımın yaptı.

AFGANİSTAN uyruklu kadın, Erzurum Şehir Hastanesi'nde dünyaya getirdiği bebeği bırakınca sağlık çalışanları günlerce bakımın yaptı. 'Ayçelen' ismi verilen bebek, 24 günlük bakımın ardından Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 

İsmi açıklanmayan Afgan göçmen kadın, Erzurum Şehir Hastanesi'nde kız bebeği dünyaya getirdi. Afgan kadın, iddiaya göre doğum sonrası bebeğe sahip çıkmak istemediğini söyledi. Yenidoğan ünitesinde bakım ve tedavisi süren kız çocuğuyla ilgili durumu öğrenen hemşire ve doktorlar bebeğe sahip çıktı. Sağlık çalışanları, 'Ayçelen' ismini verdikleri bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Yenidoğan ünitesi görevlileri, 24 günlük bakım sürecinin ardından Ayçelen bebeği Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. 


Afgan annenin hastanede bıraktığı bebeğe sağlıkçılar sahip çıktı
Afgan annenin hastanede bıraktığı bebeğe sağlıkçılar sahip çıktı
Afgan annenin hastanede bıraktığı bebeğe sağlıkçılar sahip çıktı
Afgan annenin hastanede bıraktığı bebeğe sağlıkçılar sahip çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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