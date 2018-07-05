Afgan Ailenin Yaşadığı Ev Yandı

Sivas'ta Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın hasara yola açtı, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde Afgan uyruklu Ramazan Arab ve ailesinin kiracı olarak kaldıkları iki katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Ramazan Arab'ın annesi Shırın Arab (50) Numune Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Yangının Arab, eşi, annesi ve 4 çocuğu yemek yerken arka odadan başladığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.