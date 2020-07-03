Afgan ailelere, pilav gününde koronavirüs bulaştı
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Afgan ailelere, pilav gününde koronavirüs bulaştı

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu aileler, yeni doğan bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelip, geleneksel olan pilav günü yaptı.

Afgan ailelere, pilav gününde koronavirüs bulaştı
03.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:58
ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu aileler, yeni doğan bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelip, geleneksel olan pilav günü yaptı. Aynı mahallede oturan 15 kişide koronavirüs tespit edilirken, 10 ev de kurul kararıyla karantinaya alındı. Huzur Mahalle Muhtarı Refik Özaydın, Afganların yeni doğan bebeği görmek ve kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptığını ve koronavirüsün bu toplu yenen yemekten sonra yayıldığını söyledi.

Odunpazarı ilçesine bağlı yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Huzur Mahallesi'nde oturan Afgan aileler, yeni doğan bir bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptı. Ailelerin toplanarak hep birlikte yedikleri pilav gününden sonra günlük işlerde çalışan Afganistan uyruklu kişilerde koronavirüs belirtileri ortaya çıktı. Hastanede yapılan Covid-19 testinin ardından, pilav gününe katıldığı tespit edilen 15 kişide koronavirüs olduğu belirlendi. Testleri pozitif çıkanlar ise hastanelerde tedaviye alındı.

10 EV KARANTİNAYA ALINDIEskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı filyasyon çalışmasında, 6 sokaktaki 10 evde yaşayanların pilav gününe katılarak pozitif vakalarla temaslı olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 10 ev için karantina kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri karantina kararı alınan evlerin girişlerini demir bariyer ve güvenlik şeritleriyle kapattı. Sokaklarda devriye gezen polis ekipleri, gün içerisindeki farklı saatlerde karantina evlere giderek kontrollerini sağlıyor. Geceleri ise mahalle bekçileri sokaklarda nöbet tutuyor.MUHTAR: DOĞAN BEBEK İÇİN PİLAV GÜNÜ YAPMIŞLARHuzur Mahallesi muhtarı Refik Özaydın, mahallede 2 bin kadar Afganistan uyruklu kişinin ikamet ettiğini söyledi. Özaydın, günlük işlerde çalışan Afganistanlıların yeni doğan bebeği görmek ve kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptığını ve koronavirüsün bu toplu yenen yemekten sonra yayıldığını ifade etti. Muhtar Özaydın, 'Bebek görmeye gitmişler, pilav ikram etmişler, birlikte yemek yemişler. Bunların adetleri böyle. Bu pilav gününden sonra ortaya çıkmış. Bebek görme adetinden sonra ortaya çıkmış. Bu Afgan vatandaşlarımızın pilav günü geleneği var. Herkes pirinç alıp, toplanıyor. Benim mahallemde 2 bin civarında Afgan yaşıyor. Bu hastalığı kendi aralarında bulaştırmışlar. Pozitif çıkanların çoğu hastanede. Diğerleri de ev karantinasındalar. Şu an itibariyle 10 haneden fazla karantina var" dedi.Karantinadaki evlerin polis ekiplerince kontrol edildiğini anlatan Özaydın, "Evlerin önünde demir bariyerler var. Kapılarında polis, bekçi bekliyor. Polis ekipleri sürekli geziyor. Vatandaşla herhangi bir temasları yok. Devletimizin ilgisi çok büyük. Gece ve gündüz evlere erzaklar geliyor. Sağlık ekipleri sürekli yardımcı oluyor. Bunlar tarlaya, çapaya gidiyorlar. İnşaatlara gidiyorlar. Kimisi de çöplerden kağıt topluyor. Günlük işler yapıyorlar, belirli bir meslekleri yok" diye konuştu.İHTİYAÇLARINI VEFA GRUPLARI KARŞILIYOR

Huzur Mahallesi'ndeki 6 sokakta karantinaya alınan 10 evde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ailelerin tüm ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanıyor.


- Eskişehir

Kaynak: DHA

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