Afgan ailelere insani yardım
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Afgan ailelere insani yardım

Afgan ailelere insani yardım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Afganistan'da yaşanan son gelişmelerden en fazla siviller etkilendi.

Afganistan'da yaşanan son gelişmelerden en fazla siviller etkilendi. Yıllardır savaş içerisinde olan Afganistan'da insani yardıma muhtaç kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı da 25 yıldır bölgede acil yardım, insani yardım, yetim, Ramazan ve Kurban çalışmaları gerçekleştiriyor. 

"İhtiyaç tespitlerimiz sürüyor"

Vakfın bölgedeki çalışmaları yürüten İHH Kabil Ofis Sorumlusu Mücahit Kılıç, "İHH olarak yardım çalışmalarımıza dün olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Buradaki ihtiyaç tespitlerimiz sürüyor. Tespitlerimizin tamamlanmasının ardından insani yardım çalışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Kılıç, "Ekiplerimizin hali hazırda kumanya temini ve paketleme işlemleri devam ediyor. İkinci etapta 800 aileye daha kumanya dağıtımı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Kriz bitene dek

İHH İnsani Yardım Vakfı, 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bölgedeki kriz bitene kadar, mağduriyet sona erene dek çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Hürriyet

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