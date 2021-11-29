Afgan aile, anne ve babasından ayrılan Muhammed bebeğe kucak açtı
AA / Haroon Sabawoon - Haberler | Güncel
Muhammed bebekten detaylar Afgan ailenin Muhammed bebekle ilgilenmesi Tahliye hareketliliği arşiv görüntüleri (21.08.2021) - (20.08.
Muhammed bebekten detaylar
Afgan ailenin Muhammed bebekle ilgilenmesi
Tahliye hareketliliği arşiv görüntüleri (21.08.2021) - (20.08.2021) KABİL - Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliye hareketliliğinin yaşandığı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda ailesinden ayrı düşen Muhammed bebeğe Afgan aile sahip çıktı.