Afgan aile, anne ve babasından ayrılan Muhammed bebeğe kucak açtı - Haberler
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Afgan aile, anne ve babasından ayrılan Muhammed bebeğe kucak açtı

AA / Haroon Sabawoon - Haberler | Güncel

Muhammed bebekten detaylar Afgan ailenin Muhammed bebekle ilgilenmesi Tahliye hareketliliği arşiv görüntüleri (21.08.2021) - (20.08.

Muhammed bebekten detaylar

Afgan ailenin Muhammed bebekle ilgilenmesi

Tahliye hareketliliği arşiv görüntüleri (21.08.2021) - (20.08.2021) KABİL - Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliye hareketliliğinin yaşandığı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda ailesinden ayrı düşen Muhammed bebeğe Afgan aile sahip çıktı.

Afgan aile, anne ve babasından ayrılan Muhammed bebeğe kucak açtı

Afgan aile, anne ve babasından ayrılan Muhammed bebeğe kucak açtı

Afgan aile, anne ve babasından ayrılan Muhammed bebeğe kucak açtı

AA / Haroon Sabawoon - Son Dakika Haberleri

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