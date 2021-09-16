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Afgan 3 kız kardeş geri gönderme merkezinde el sanatı yapıyor

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Afgan 3 kız kardeş geri gönderme merkezinde el sanatı yapıyor

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 3 kız kardeş, güvenlik güçlerince yakalanarak getirildiği Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde katıldıkları kurslarda el sanatları eğitimi alıyor.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 3 kız kardeş, güvenlik güçlerince yakalanarak getirildiği Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde katıldıkları kurslarda el sanatları eğitimi alıyor.

İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, jandarma, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucuları hem sınır hattında hem de kent merkezinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor. Yaklaşık bir ay önce Afganistan'dan Türkiye'ye göç eden ve sınırda güvenlik güçlerince yakalanan göçmen grubunda yer alan kız kardeşler de geri gönderme merkezine getirildi. Burada 19 yaşındaki Mehdiye Muhammedi kız kardeşleri Nergiz (18) ve Fatıma (14) ile geri gönderme merkezindeki kurslara katılıyor. Kız kardeşler, birlikte geldikleri grupla sınırı geçmeye çalışırken yakalanarak ülkelerine geri gönderilmek üzere, Göç İdaresi Müdürlüğü Kurubaş Geri Gönderme Merkezinde konuk edildi.

Büyük ablaları Mehdiye Muhammedi Türkiye sınırını geçmeye çalıştıkları esnada yakalanarak geri gönderme merkezine getirildiklerini dile getirerek, "Burada bize iyi davranıyorlar. Burada kurslara katılarak el işleriyle ilgileniyoruz. Eğer izin verilirse Türkiye'de kalmak istiyoruz. Türkiye kardeş ülke olduğu için burayı seçtik" diye konuştu.

(Yılmaz Sönmez - Yunus Tuğrul-İHA)

Afgan 3 kız kardeş geri gönderme merkezinde el sanatı yapıyor

Afgan 3 kız kardeş geri gönderme merkezinde el sanatı yapıyor

Afgan 3 kız kardeş geri gönderme merkezinde el sanatı yapıyor

Afgan 3 kız kardeş geri gönderme merkezinde el sanatı yapıyor

Afgan 3 kız kardeş geri gönderme merkezinde el sanatı yapıyor

Afgan 3 kız kardeş geri gönderme merkezinde el sanatı yapıyor

Afgan 3 kız kardeş geri gönderme merkezinde el sanatı yapıyor

Afgan 3 kız kardeş geri gönderme merkezinde el sanatı yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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