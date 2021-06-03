AFFA Başkan Yardımcısı Mammadov'dan Türk futbolseverlere 'bilet' hatırlatması

BAKÜ / DHAAzerbaycan Futbol Federasyonları Birliği (AFFA) Başkan Yardımcısı Elhan Mammadov, Türk taraftarların, Türkiye'nin Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına bilet almak için acele etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

BAKÜ/ DHA

Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği (AFFA) Başkan Yardımcısı Elhan Mammadov, Türk taraftarların, Türkiye'nin Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına bilet almak için acele etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO2020 maçlarının 2'sini Azerbaycan'da oynayacak. Türkiye, 16 Haziran tarihinde Galler ile, 20 Haziran tarihinde de İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'da karşı karşıya gelecek.

Bu iki karşılaşma öncesinde de Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği (AFFA) Başkan Yardımcısı Elhan Mammadov, Türk taraftarlara bilet hatırlatmasında bulundu.Bakü Olimpiyat Stadı'nın pandemi nedeniyle toplam seyirci kapasitesinin %50'ye varan bölümünün tribünden maçı izleyebileceğini belirten Mammadov, şu ifadeleri kullandı;"Euro 2020'nin dört maçı Bakü'de yapılacak ve tabii ki Türk futbolseverlerin en çok dikkatini çeken nokta "ay-yıldızlı" takımın iki grup maçının Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak olmasıdır. Maçların biletleri 15 Mayıs'ta satışa çıkarılmıştır. Türk Milli Takımı'nın maçları sadece kardeş ülkede değil, Azerbaycan'da da heyecanla bekleniyor. Ama tabii ki bu muhteşem stadyumun tribünlerinde maçları izleyebilmek için bilet almanız gerekiyor. Bakü Olimpiyat Stadı'nın pandemi nedeniyle toplam seyirci kapasitesinin %50'ye varan bölümü, maçı tribünlerden canlı izleyebilecek. Türk Milli Takımı'nın taraftarlarını Bakü'ye bekliyoruz. Biletinizi online sistemden hızla satın alabilir ve takımınızı 16 ve 20 Haziran'da stadyumda destekleyebilirsiniz."Türkiye'nin Bakü'de oynayacağı maçların biletleri iticket.az/2020 adresinden online olarak satışa sunuldu. 3 kategoride satışa çıkan biletlerin fiyatları; Birinci Kategori 125 avro, İkinci Kategori 75 avro, Üçüncü Kategori de 30 avro olarak belirlendi.

Türk vatandaşların vizesiz seyahat edebildiği Azerbaycan'da pandemi nedeniyle sınırlar kapalı durumda olduğu için, alınan biletlerin sınır kontrol noktasında ibraz edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı