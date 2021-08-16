Afetzedelere Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında ülkemizde meydana gelen yangın ve sel olayları sonrası ülke genelinde başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında ülkemizde meydana gelen yangın ve sel olayları sonrası ülke genelinde başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Ülkemizde meydana gelen sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine ve yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına İlimizden en güçlü desteği sağlamak için değerlendirmelerde bulunmak üzere ilgili kurum amirlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Nurhalil Özçelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Seçkin Özgen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Kürşat Bozkurt, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İslahattin Mülayim, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özkoparan, Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ve Kızılay Bolu Şubesi Başkanı Muhsin Kınacı katıldı.

Toplantıda; Bolu Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Kamu kurum ve kuruluşlarımızın, STK'larımızın, İş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın yapacakları yardımlar ile afetzedelerin ihtiyaçlarının doğru zamanda ve doğru miktarda karşılanmasının ve yardımların afetzedelere ulaşmasının sağlanması görüşüldü.

Bolu Valisi Ahmet Ümit toplantıda yaptığı değerlendirmede; "Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilgili Bakanlıklarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla tüm imkanlarını AFET bölgeleri için seferber etti. Devletimizin afet bölgelerinde yürüttüğü gayretli çalışmalara biz de Bolu olarak ilgili kurumlarımız, STK'larımız ve gönüllü vatandaşlarımızla destek sağladık.

Şimdi de yaraların hızla zamanında ve ihtiyaçlar doğrultusunda etkin şekilde sarılabilmesi için en üst seviyede nakdi, ayni ve hijyen yardımları yaparak insani ve vicdani sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

Bu vesileyle Bolulu hemşehrilerimin, sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine ve yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na birlik ve beraberlik içerisinde yoğun bir şekilde katılım sağlamalarını bekliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre