Afetzedelere Ulaşmak Üzere Ağrı'dan 4 Tır Gıda ve İhtiyaç Malzemesi Yola Çıktı
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Afetzedelere Ulaşmak Üzere Ağrı'dan 4 Tır Gıda ve İhtiyaç Malzemesi Yola Çıktı

Afetzedelere Ulaşmak Üzere Ağrı'dan 4 Tır Gıda ve İhtiyaç Malzemesi Yola Çıktı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ülkemizin çeşitli illerinde meydana gelen sel ve yangın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına ilimiz merkezinden ve ilçelerinden sağlanan nakdi ve ayni katkıların organize bir hale getirilerek vatandaşlarımıza ulaştırılması...

Ülkemizin çeşitli illerinde meydana gelen sel ve yangın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına ilimiz merkezinden ve ilçelerinden sağlanan nakdi ve ayni katkıların organize bir hale getirilerek vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, AFAD koordinesinde yürütülen kampanyaya ilimizden 1 milyon TL nakdi yardım yapılırken gıda ve ihtiyaç kolilerinden oluşan 4 tır ise bugün yola çıktı.

İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Valimiz Dr. Osman Varol: "Bizler yardımlaşmayı, birbirimize destek olmayı çok seven bir milletiz. Yardımlaşma örfümüzde, töremizde olan bir değerimiz. Meydana gelen sel ve yangınlarda ülkemizin dört bir yanından insanlarımız afetten etkilenen vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve afetzedelere yardım etmek konusunda ciddi bir talep oluşturdu. Bu talep doğrultusunda İçişleri Bakanımız AFAD öncülüğünde Türkiye genelinde bir yardım kampanyası başlattı. Bizler İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun çağrılarına cevapsız kalmayarak kampanyaya ciddi bir nakdi yardımda bulunup ilimiz merkez ve ilçelerindeki vatandaşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ve çabası ile ayni yardımlar oluşturduk. Bugün bu ayni yardımlarımızı, gıda ve ihtiyaç malzemelerimizi taşıyan 4 tırımızı afetzedelere ulaştırmak üzere dualarla uğurlamak için bir aradayız. " dedi.

Valiliğimiz öncülüğünde, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile yürütülen faaliyetler sonucunda toplanan, gıda ve ihtiyaç malzemelerinde oluşan 4 tır, edilen duaların ardından afetzedelere ulaşmak üzere yola çıktı.

Programa Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra Vali Yardımcıları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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