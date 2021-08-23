Afetzedelere 1 milyon TL bağış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afetzedelere 1 milyon TL bağış

Afetzedelere 1 milyon TL bağış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gülsan Holding, Batı Karadeniz'de sel afetinin neden olduğu zararların giderilmesi ve afetzede durumundaki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya 1 milyon TL bağış yaparak destek verdi.

Gülsan Holding, Batı Karadeniz'de sel afetinin neden olduğu zararların giderilmesi ve afetzede durumundaki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya 1 milyon TL bağış yaparak destek verdi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi bütün Türkiye'yi yasa boğarken yaraların acilen sarılması yönünde birçok kurum ve kuruluş gibi Gülsan Holding'de AFAT tarafından açılan yardım kampanyasına destek olmaya karar vererek, Gaziantep Valiliği kanalıyla 1milyon Türk Lirası bağışta bulundu. Ülkemizi yasa boğan felaketlerde mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine destek vermenin önemli bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu "Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Batı Karadeniz Bölgesinde ki sel ve heyelan sonucu binlerce vatandaşımız büyük mağduriyetler yaşamıştır. Bizler de vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir nebzede olsun giderilmesine katkı sağlamak için Gülsan Holding olarak Gaziantep Valiliği kanalıyla bir milyon Türk lirası bağış yapma kararı aldık. Ülkemizin zor günlerinde milletçe kenetlenmek, yaraların sarılmasına katkı sağlamak ve bu tür felaketlerin yaşanmaması için gerekli her türlü desteği vermek hepimizin ortak sorumluluğu ve vatandaşlık görevidir. Bir kez daha ülkemize ve milletimize geçmiş olsun" dedi.

Gülsan Holding Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları sonrasında da 30 bin fidan bağışlayarak ormanların yeniden yeşermesine katkı sunmuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köylüler güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf sağlıyor
Köylüler güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf sağlıyor
Varını yoğunu sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor
Varını yoğunu sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor
Uzmanından ikinci el araç alacaklara çok önemli tavsiye! Kazanmak isteyenlere püf noktayı verdi
Uzmanından ikinci el araç alacaklara çok önemli tavsiye! Kazanmak isteyenlere püf noktayı verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afetzedelere 1 milyon TL bağış - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:37:27. #1.15#

title