Afetzedeler için Kastamonu'ya 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi

EDİRNE'nin İpsala ilçesinden, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinden, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi.

İpsala Kaymakamlığı koordinesinde belediyelerin desteği ile Kastamonu'daki afetzedeler için pirinç ve yardım malzemeleri toplandı. İpsala'daki koordinasyon merkezinde toplanan yardımlar, sel felaketinden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere Kastamonu'ya gönderildi. İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Türkiye'nin afetlerle ilgili zorlu bir süreçten geçtiğini ve milletin desteğiyle birlik içinde her işin üstesinden gelineceğini belirterek, "Bu kapsamda ilçemizde başlatılan yardım kampanyasına sahip çıkan devletimiz tarafından düzenlenen yardım kampanyasına katkılarını sunan belediye başkanlıklarımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerimize ve İpsalalı tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel