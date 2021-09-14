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Afetzede çocukların terapi eğitimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Afetzede çocukların terapi eğitimleri devam ediyor

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, yaşanan büyük yangın felaketine maruz kalmış afetzede çocukların ruh sağlıklarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Manavgat'ın Anka Kuşları' isimli proje, devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, yaşanan büyük yangın felaketine maruz kalmış afetzede çocukların ruh sağlıklarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Manavgat'ın Anka Kuşları' isimli proje, devam ediyor. Demirciler, Dikmen, Ulukapı, Oymapınar, Yukarı Işıklar, Belenobası, Saraçlı, Aşağı Işıklar Yeniköy, Karavca, Külcüler ve Karaöz mahallelerinden yangınzede çocuklardan oluşan 2-16 yaş aralığındaki çocuklar, Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Merkezi'nde çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Manavgat Belediyesi çalışanları tarafından evlerinden alınmak suretiyle terapi eğitimine başlayan çocuklar, gün boyunca resim, bilgisayar, oyun aktiviteleri, dans ve hayvanat bahçesi gibi etkinliklerle eğlendi. Çocukları ve aileleri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve birim müdürleri kapıda karşılayarak ağırladı. Çocuklar ve aileleriyle tek tek ilgilenen Ceylan, " Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen önderliğinde hayata geçirdiğimiz projemiz ile çocuklarımızı sosyal yaşama adapte etmeye ve gülümsetmeye devam ediyoruz. Eğitmen kadromuz, tüm çocuklarımızla bire bir ilgilenerek onları asla yalnız bırakmıyor. Manavgat Belediyesi, bu süreç içerisinde tüm imkanlarını onların iyiliği ve mutluluğu için kullanmaya devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Afetzede çocukların terapi eğitimleri devam ediyor

Afetzede çocukların terapi eğitimleri devam ediyor

Afetzede çocukların terapi eğitimleri devam ediyor

Afetzede çocukların terapi eğitimleri devam ediyor

Afetzede çocukların terapi eğitimleri devam ediyor

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Haber: Afetzede çocukların terapi eğitimleri devam ediyor - Haberler
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