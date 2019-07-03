Afetzede çadırında tasarım

Türk Kızılay ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde yapılan "Türk Kızılay Tasarım Çalıştayı"nda, afetzede çadırlarında kalan 18 üniversiteden öğrenciler, akademisyenler eşliğinde afetzedelerin kullandığı araç gereçleri tasarlıyor.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Çamkoru Gençlik Kampı alanında düzenlenen çalıştay kapsamında, Türk Kızılayın afetzedelerin kullanımına sunduğu araç gereçlerin tasarımlarının geliştirilmesi ve yeni tasarımlar üretilmesi amacıyla 18 üniversiteden endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğrencileri, akademisyenler ve Türk Kızılay uzmanları bir araya geldi.

Kamp alanında afetzedelerin kaldıkları çadırlarda kalan öğrenciler, edindikleri tecrübeler çerçevesinde mevcut araç gereçlerin tasarımlarını daha kullanışlı hale getirmek için çalışmaya başladı.

Çalışmaları incelemek için kamp alanını ziyaret eden Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılayın 151 yıldır savaş ve afetlerde insanlığın yanında olduğu belirterek, Türkiye'de de deprem, sel gibi afet durumlarında milletin yardımına koştuklarını söyledi.

"Ürünlerimizi daha kullanıcı dostu hale getirebilmek için çalışıyoruz"

Türk Kızılayın kullandığı yardım malzemelerinin tasarımlarının geliştirilmesinde üniversiteler ile çalışmaya başladıklarını anlatan Altan, "Artık üniversitelerden de destek alarak, onların öneri, fikir ve destekleriyle ürünlerimizi daha güzel, ergonomik, kullanıcı dostu hale getirebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Altan, akademisyenlerin de alandaki çadırlarda kalarak çalıştaya destek verdiğine dikkati çekerek, "Hocalarımız da çadırlarda kalıyor ve 7 gün boyunca Kızılayın ürünlerini geliştirmek için öğrencilerle birlikte çalışıyor. Bir mağdur, bir afetzede çadırda kaldığı zaman en rahat, huzurlu, ergonomik şekilde nasıl kalacağını bulmaya çalışıyorlar. Bunun yanında battaniye, yatak, kap kacak gibi malzemelerin tasarımları üzerinde çalışıyorlar. Ayrıca bir kademe daha ileri gidip bizim maden suyumuzun şişesinin tasarımı üzerinde de çalışıyorlar." bilgisini verdi.

Öğrencilerin, 10 başlık altında kurulan atölyelerde çalışma yaptığını kaydeden Altan, "Bu çalışmaların sonucunda çıkan ürünleri kullanacağız, onları daha da geliştireceğiz. Hocalarımızdan gelecek önerilerle başlıkları tek tek daha geniş olarak çalışacağız." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da üniversite olarak eğitim ve araştırmanın yanında topluma hizmet alanında çalışmalar yaptıklarını belirterek, Türk Kızılay ile yaptıkları iş birliğinin önemine işaret etti.

Çalıştaya katılan öğrenci ve mezunlara akademisyenlerin desteğinin önemini vurgulayan Uslan, "Burada endüstriyel tasarım öğrencileri ve mezunları, akademisyenlerle birlikte afet durumunda ülkemizin, Kızılayımızın ihtiyaç duyabileceği ürünlerin ortaya konulması noktasında yoğun çalışma içindeler." dedi.

Uslan, öğrencilerin kamp alanındaki çadırların kurulmasından günlük yaşamın sürdürülebilir kılınmasına kadar her noktada katkı verdiğini aktararak çalıştayın ardından ortaya çıkacak tasarımların hayırlara vesile olmasını diledi.

"Afetzede çadırlarında kalmak bizler için çok anlamlı oldu"

Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden bu yıl mezun olan Buse Dolmacı, barınma çadırı, yatak, battaniye, modüler mutfak gibi birçok konuda oluşturdukları ekiplerle tasarım yaptıklarını belirtti. Tasarımları afetzedelerin yaşadıkları çadırlarda kalarak yapmanın son derece faydalı olduğuna dikkati çeken Dolmacı, "Afetzedelerin kaldıkları çadırlarda kalmak bizler için çok anlamlı oldu. Çünkü burada kalırken özellikle ilk iki gün çok zorlandık. Şu an hem ben hem de birçok arkadaşım, afetzedeleri daha iyi anladığı için daha kullanışlı ve iyi tasarımlar ortaya çıkacaktır." dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı son sınıf öğrencisi İsmail Deniz de Türk Kızılayın Türkiye ve dünyadaki yardım faaliyetlerinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türk Kızılay için ürünler tasarlamak, benim için afetzedelere dolaylı yoldan hizmet etmek anlamına geliyor. Afetzedelerin kaldıkları çadırlarda kalarak, kullandıkları araç gereçleri kullanarak yaşadığımız için onların durumlarını ve psikolojilerini anlayabiliyoruz. Buradaki uzman personelden de geri dönüşler alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlar da tasarım sürecinde bize ekstra katkı sağlıyor."

Çalıştay, 6 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA