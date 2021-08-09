Afetzede besiciler için Kepez'den yem ve saman desteği

Kepez Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen besiciler için seferber oldu.

Kepez Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen besiciler için seferber oldu. Tüm besicilere düzenli olarak yem ve saman desteği sağlanırken, felaketi yanıklar ve yaralanmalarla atlatan hayvanların bakımları da belediyenin Veterinerlik Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştiriliyor.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan mal ve can kayıplarına neden olan orman yangını geçimini hayvancılıkla sağlayan besicileri de mağdur etti. Yangın afetinde kimi besici evini kaybederken, kimileri de hayvanlarını ve hayvanları için stokladığı yem ve samanları kaybetti. Yangın afetinin başlamasıyla bölgede teyakkuza geçen Kepez Belediyesi, besicilerin su ihtiyacının giderilmesi için önce bölgeye su tankerleri gönderdi, ardından da hayvanların beslenmesi içinde yem ve saman desteği sağladı. Kepez Belediyesi ekipleri, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki besicilere yem ve saman desteğini sürdürüyor. Hummalı bir şekilde çalışan ekipler, köy köy mahalle mahalle geziyor, tüm besicilerin istek ve taleplerini yerine getiriyor.

"Yangın bölgesinde veterinerlik hizmeti "

Yangın afetinde bölgeye koşan Kepez Belediyesi Veterinerlik Birimi Hizmetleri ekipleri de halen bölgede görev yapıyor. Bölgedeki tüm besicilerin kapısını çalan ekipler, büyükbaş, küçükbaş, binek hayvanı, kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerini yapıyor, afet sırasında yanan, kaçarken yaralanan hayvanların tedavilerini gerçekleştiriyor. Belediyenin veterinerleri, sokak hayvanlarından doğal yaşamdaki hayvanlara kadar tüm canlılara şefkatli ellerini uzatıyor. Sokaktaki hayvanların beslenmesi ve su ihtiyaçları da bölgedeki belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. Yangın bölgesinde olan ekipler, bir süre daha besicilerin istek ve taleplerini karşılayabilmek için bölgede görevlerini sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı