Afetten Zarar Gören Çiftçilere Destekleme Yapılacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afetten zarar gören çiftçilere destekleme yapılacağını belirterek, "782 çiftçimize ait 13 bin 600 dekar alandaki zararlar için yardım verilecek. Tahmini zarar miktarı da 8 milyon lira." dedi.

Pakdemirli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sektör toplantısında, Muğla'ya 16 yılda 1,3 milyar lira hibe verdiklerini, tarımsal hasılanın Muğla da 3.8 kat arttığını ve 5 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Muğla'nın, turizmin yanı sıra önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Pakdemirli, kente orman ve su alanlarında 3.3 milyar lira yatırım yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de barajlar konusunda yeni bir defter açtıklarını anlatan Pakdemirli, "Yeni defter yeraltı barajları. Yeraltı barajları, DSİ'nin de bilgisi dahilinde ama çok yapmadığı konulardı. Özellikle Ege'de yeraltı barajlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Muğla'da da olabilir. Birkaç tane yer altı barajıyla yağan yağmuru yer altında tutup, yeraltı su kaynaklarını, yeraltı haznelerini kullanacağız." diye konuştu.

Birinci dönem buzağı destekleme ödemesinin şubat sonu itibarıyla yapılacağına değinen Pakdemirli, anaç koyun-keçi desteği ödemesinin de mart sonu itibarıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Mazot ve gübre ödemesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Muğla'da 28 bin çiftçimize de 15.3 milyon lira mazot, gübre ödemesi yapılacak. Afetten zarar gören çiftçilerimize de destekleme yapılacak. 782 çiftçimize ait 13 bin 600 dekar alandaki zararlar için yardım verilecek. Tahmini zarar miktarı da 8 milyon lira. Seraların rehabilitasyon çalışmaları için destekleme yapılacak. 10 bin örtü altı üreticisinin 33 bin dekar alandaki seralarının rehabilitasyonu için Ziraat Bankasından düşük faizli, uzun vadeli kredi imkanı sağladık."

"Muğla'ya tahsis edilen süt tozu kotasını da 30 tondan 55 tona çıkartıyoruz"

Süt konusunun son dönemde çok konuşulduğunu hatırlatan Pakdemirli, 1 lira 70 kuruş olan süt fiyatının hiçbir kesim tarafından beğenilmediğini, üreticiyi rahatlatmak için çalışma gerçekleştirdiklerini, çok büyük maliyet olmasına rağmen 25 kuruş zam yaptıklarını dile getirdi.

Pakdemirli, 2019-2020 arasında uygulanacak projeyle, 46 milyon olan küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona ulaştıracaklarını vurgulayarak, mevcut uygulanan anaç koyun ve keçi desteğine ek olarak sürüsünü yüzde 20'ye kadar büyüten üreticilere hayvan başına 100 lira hayvan hibe desteği vereceklerini belirtti.

Besi alanında eksikleri süt alanında ise fazlalıkları olduğunu, bunun için Et ve Süt Kurumunu devreye soktuklarını hatırlatan Pakdemirli, "Kurum, sanayicinin almadığı sütü, fazla olanı alıp süt tozu yaptırıp ondan sonra depolarına koyup ihtiyaç olduğunda bunun piyasaya verilmesi ve ihraç edilmesi suretiyle piyasalarda dengelemeye çalışıyor. Bu yüzden Et ve Süt Kurumunun Muğla'ya tahsis edilen süt tozu kotasını da 30 tondan 55 tona çıkartıyoruz." ifadesini kullandı.

Muğla'da 5 bin 300 çiftçiye 15 milyon lira yem bitkisi desteği ödeneceğini aktaran Pakdemirli, arıcılık desteklemelerinde ise kovan başı destekleme miktarını 10 liradan 15 liraya çıkarttıklarını kaydetti.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin devlet destekli tarım sigortası yaptıran üreticilerin poliçelerini hasat tarihine kadar faizsiz olarak ertelediğini belirten Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin besicilere ucuz maliyetli arpa verdiğini, onun da vadesini iki aya çıkartarak, çiftçiyi rahatlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Pakdemirli, 90 gün vadeli faizsiz motorin kredisinin, Tarım Kredi Kooperatiflerinde devam ettiğini anımsatarak, sebze üreticilerine yönelik de faizsiz fide kredisinin kullandırıldığına dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, 29 bin dekar arazide çalışma yaparak, 5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını anlattı. Pakdemirli, 51 yerleşim yerinde, zeytin, badem, ceviz, çam fıstığı, kuşburnu, havuç, dut fidanı dikerek, bakımının yapılıp ücretsiz olarak bölge insanına 49 yıllığına hiçbir bedel olmadan tahsis edeceklerini bildirdi.

Bekir Pakdemirli, Bodrum'da dere havzalarına ilişkin ıslah çalışmasını bu yıl içinde tamamlayarak, ilçe merkezini taşkınlardan koruyacaklarını dile getirdi.

Programa, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, kurum müdürleri ile sektör temsilcileri, üreticiler ve yetkililer katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA