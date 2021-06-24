Afette hayvanların telef olduğu köye geçmiş olsun ziyareti
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Afette hayvanların telef olduğu köye geçmiş olsun ziyareti

Afette hayvanların telef olduğu köye geçmiş olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, afet olan ve 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu Bahatlar köyüne geçmiş olsun ziyaretinde bulunduBaşkanı Doğan, yaptığı açıklamada, "Bu akşam ilçemize bağlı Bahatlar köyümüzde aşırı yağış ve fırtına sonrası 4 büyükbaş hayvan telef olmuştu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, afet olan ve 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu Bahatlar köyüne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Başkanı Doğan, yaptığı açıklamada, "Bu akşam ilçemize bağlı Bahatlar köyümüzde aşırı yağış ve fırtına sonrası 4 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Bu üzücü olay sonrası Bahatlar köyümüze giderek hayvan sahiplerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Köy muhtarımızdan olay ile ilgili bilgileri aldık. Rabbim hepimizi afetlerden korusun. Hayvanları telef olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - KÜTAHYA

Afette hayvanların telef olduğu köye geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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