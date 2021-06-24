Afette hayvanların telef olduğu köye geçmiş olsun ziyareti

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, afet olan ve 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu Bahatlar köyüne geçmiş olsun ziyaretinde bulunduBaşkanı Doğan, yaptığı açıklamada, "Bu akşam ilçemize bağlı Bahatlar köyümüzde aşırı yağış ve fırtına sonrası 4 büyükbaş hayvan telef olmuştu.