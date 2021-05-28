Afetsiz ve bereketli bir sezon için kurbanı kestiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Afetsiz ve bereketli bir sezon için kurbanı kestiler

Afetsiz ve bereketli bir sezon için kurbanı kestiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Havza'da çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti.

Samsun Havza'da çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti.

Üniversite ve Mısmılağaç Mahalleleri tarafından düzenlenen afat kurbanı programlarına, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve vatandaşlar katıldı. Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanların etleri mahalle sakinlerine dağıtıldı. Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir mahalle sakinlerine afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu dileyerek, "İnşallah pandemi sonrası yine hep birlikte olacağımız günler bir araya gelecek. O güne kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım ve aşımızı olalım. Rabb'im tüm çiftçilerimiz bol bereketli bir sezon naip eylesin" dedi.

Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Veli Şenkal, katılımcılara teşekkür ederek, "Afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için her yıl kestiğimiz kurbanlarımıza bir yenisini ekledik. İki yıldır pandemi nedeni ile kestiğimiz kurban etlerini mahalle sakinlerine dağıtıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Afetsiz ve bereketli bir sezon için kurbanı kestiler
Afetsiz ve bereketli bir sezon için kurbanı kestiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin İlker Kaleli Demet Özdemir Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Merih Demiral Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afetsiz ve bereketli bir sezon için kurbanı kestiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 13:44:03. #1.11#

title