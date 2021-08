Afetlere Yardım ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

İlimizde meydana gelen orman yangınlarının ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Kaymakamlar ve Belediye Başkanlarının katılımı ile Orman Yangınları Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında düzenlenen toplantıya; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Datça Belediye Başkanı A. Gürsel Uçar ve AFAD ekipleri katıldı. Yangının ilk gününde 2 Uçak 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın kontrol helikopteri ile başlayan hava operasyonundaki araç sayıları her geçen gün artarak 6 Ağustos tarihinde 16 uçak 54 helikopter ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 7619 personel 1570 araç ve iş makinesi ile görev almıştır. Toplam 12. 666 personel 5587 araçla yangınlarda görev almış, 18 Büyükşehir belediyesi ile il ilçe belediyelerinden toplam 2074 personel 284 araçla, sivil toplum kuruluşları ise 859 personel ve 175 araçla destek vermiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı ait 1 Korvet, 23 Bot ve 364 personel yangınlarda görev alarak, Bodrum, Milas ve Marmaris ilçelerinde 8 bin 326 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesi sağlanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 çıkarma gemisi ile karayolu ulaşımı olmayan alanlarda yangına denizde müdahalede bulunulmuş, 1 çıkarma gemisi ile Bodrum'dan 146 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 14 Ağustos 2021 tarihine kadar toplam 5 araç ve 96 personel ile yangına müdahale çalışmaları yapılmıştır. İl genelinde meydana gelen yangınlara denizden müdahalede edilmiş olup, Marmaris İçmeler İskelesinde ve Hisarönünde itfaiye araçlarına ve tankerlere denizden su sağlanmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına 13 sivil toplum kuruluşu katılmış olup, toplam 859 personel ve 175 araç ile destek vermiştir. Yangın söndürme faaliyetlerine yurt dışından da destek gönderilmiş olup, Azerbaycan'dan, 12 ton su taşıma kapasiteli amfibik uçak, 1 helikopter, 723 personel ve 93 araç, Kuveyt'ten 41 personel ve 6 araç, İran'dan 1 uçak ve 2 helikopter, Rusya'dan 2 uçak, İspanya'dan 2 uçak, Polonya'dan 1 helikopter, Kazakistan'dan 2 helikopter görev almıştır. Kızılay tarafından yangının ilk anından itibaren 143 bin 804 kişiye yemek dağıtılmış, 101 bin 728 kişilik kumanya, 269 bin 755 içecek ikramı, 152 bin 509 ikramlık malzeme ve 259 bin 541 su dağıtımı yapılmıştır. Orman yangınlarından toplam 845 kişi etkilenmiş olup, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Yangınlarla 67 ambulans, 31 UMKE ekibi ve 3 mobil komutan aracı ile toplam 381 personel görev yapmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve yaşlı bakım hastalarına 7 ilçede 18 bölgede 2 bin 178 afetzedeye sağlık taraması yapılarak, ilaç ve tıbbi malzeme dağıtımı yapılmıştır. Psiko-sosyal destek ekipleri tarafından 7. 732 vatandaşımıza psikolojik ilk yardım ve psiko-eğitim çalışmalarını kapsayan psiko-sosyal destek hizmeti sunulmuştur. 2. 327 hane ziyaret edilerek vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları tespit edilmiş, ilgili kurumlarla sağlanan koordinasyonla ihtiyaçları karşılanmıştır. Kadın ve çocuklara sanat ve oyun terapisi gerçekleştirilmiştir. İlimizde meydana gelen orman yangınlarından zarar görev yaklaşık bin 500 vatandaşımıza 7 milyon 218 bin 704 TL nakdi yardımda bulunulmuştur. Yapılan hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu tespit edilen 119 binanın 87'sinin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni binaların yapım faaliyetleri devam etmektedir. Tarım ve hayvancılık alanında 1035 evcil hayvanın tedavisi yapılırken mevcut hayvancılık faaliyetlerinin kesintisiz devamı için 719. 630 kg kaba yem, 545. 460 kg kesif yem üreticilere ulaştırılmış ve 100 adet hayvan barınma çadırı tedarik edilerek hayvanların barınma ihtiyacı karşılanmıştır. 73 Hayvancılık işletmesine OR-KÖY tarafından toplam 1. 282. 076 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Enerji nakil hatlarında ve enerji dağıtım hatlarında herhangi bir problem yoktur. Elektrik verilemeyen mahalle bulunmamaktadır. İl genelinde haberleşme altyapısı 46 mobil baz istasyonu ile desteklenmiştir. Orman yangınları ile ilgili yapılan genel değerlendirmenin ardından ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatıldığı ve yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevlendirildiği bildirilmiştir. Toplantıda, ülkemizin son zamanlarda karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla başlatılan insani yardım kampanyası kapsamında Muğla'dan yapılacak yardımlar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Vatandaşlarımız, yangın ve sel afeti yardım kampanyasına "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya gönderecekleri SMS (bir SMS 10 TL) ile destek olabilecekleri gibi AFAD Başkanlığı tarafından açılan hesap numaraları üzerinden de bağışta bulunabilecekler. Banka Hesap Bilgileri YANGIN VE SEL AFETİ YARDIM KAMPANYASI Not: "EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T. C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir. "

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ TL : TR 3000 0100 1745 5555 5555 5299 USD : TR 0300 0100 1745 5555 5555 5300 EURO : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5301 Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O KIZILAY TİCARİ ŞUBE TL : TR 5600 0150 0158 0073 1352 9565 USD : TR 5900 0150 0158 0480 1978 2532 EURO : TR 7700 0150 0158 0480 1978 2499 Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş BAKANLIKLAR ŞUBESİ TL : TR 7700 0120 0940 8000 0500 0232 USD : TR 8400 0120 0940 8000 5800 0324 EURO : TR 5700 0120 0940 8000 5800 0325 Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

