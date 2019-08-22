"Afetlere Hazırlık Yılı" toplantısı

22.08.2019 16:18

İçişleri Bakanlığınca afet ve deprem bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Afetlere Hazırlık Yılı" dolayısıyla Samsun AFAD'da toplantı gerçekleştirildi.

Vali Osman Kaymak, AFAD İl Müdürlüğündeki toplantıda, doğal afetler hakkında toplum bilincini artırmak ve olay anında nasıl davranılması gerektiğini herkese öğretmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret eden Kaymak, bu nedenle İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanyayı önemsediklerini dile getirdi.

Kaymak, "Çok ciddi fay hatlarımız var. Çok ciddi depremler yaşadık. 'Deprem öldürmez, bina öldürür' gerçeğinden hareketle afet ve deprem bilincinin toplumun her kesimine yayılması lazım. Biz yöneticiler olarak bu bilinci herkese yaygınlaştırabilirsek daha iyi olacak." dedi.

İnsanların satın alacağı veya kiralayacağı yerin öncelikle depreme dayanıklılığına bakması gerektiğini vurgulayan Kaymak, "Bizler binanın dış ve iç görüntüsüne bakıyoruz. Statiği, jeolojik yapısı, bulunduğu yer, heyelan durumu var mı... Bu konular çok önemli. Vatandaşlarımız bilinçli olursa bu müteahhitleri, belediyeyi, diğer kurumları zorlayacaktır. Deprem bilincinin bütün vatandaşlarda deprem uzmanı kadar olması gerekir. Bir ihmal insanların hayatına mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Sel ve su baskınlarına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı proje ile dere yataklarındaki binaların tespiti için saha araştırması yapıldığını anlatan Kaymak, şunları kaydetti:

"Hangi bina riskli bölgede bulunuyor, bunların tespiti olacak. Aslında bu projenin uygulanması biraz da kaynağa bağlı. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Pek çok konuda eksiğimiz olur ama giden canları geri getiremiyoruz. Afetler konusunda kesinlikle tasarruf tedbiri olmaması lazım. Bu bina dere yatağına yapılmışsa kim yapmışsa onun hakkında soruşturma başlatalım ama bu ölüyü geri getirmiyor. Dere yatağına yapılan binaların kesinlikle yıkılması lazım. Hükümetimiz de bu bilinci ortaya koydu. Samsun'da da bunun tespitleri yapılıyor. Daha sonra bu çalışmanın hangi boyutlarda olacağını hükümetimiz açıklayacak. Biz de ekiplerimizi kurduk. Dere yataklarındaki riskli binaların tespiti yapılıyor."

AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı da vatandaşların e-devlet üzerinden deprem anında kendilerine en yakın toplanma alanlarını görebileceğini belirterek, "Depreme hazırlık sürekli aktif olan bir organizma. Bu anlamda Samsun'da afet müdahale planı uygulanıyor. Afet müdahale planı yürürlükte. Planda 26 hizmet grubu, bunlarda da sorumlu müdürlükler var. İlgili hizmet grupları yönetim merkezinde toplanıyor. İkinci derecede birim amirleri diğer odada toplanıyor. Afet bu şekilde koordine ediliyor." dedi.

AFAD Samsun İl Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Erkin Tekin de doğal afetlere yönelik alınan önlemlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ile AFAD şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA