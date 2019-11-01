Afetlere Hazırlık Yılı'nın bu ay teması "Afet Sigortası"

01.11.2019 12:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), maddi varlıklara gelebilecek zararın afet sigortasıyla karşılanması ve bu sayede afet etkilerinin azaltılması amacıyla "Afetlere Hazırlık Yılı"nın bu ayki temasını "Afet Sigortası" olarak belirledi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümün hedeflendiği "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında, insanlara "Afetlere hazır ol" çağrısının yapılacağı 12 ay boyunca, çok sayıda etkinlik planlandı.

Her ay başka bir konuya dikkat çeken AFAD, bu ay boyunca "Afet Sigortası" olarak belirlediği teması kapsamında vatandaşlara, "canın yongasını" korumak için afetlere karşı sigorta çağrısında bulunacak. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile hem evlerini hem de tarlalarını maddi güvence altına alabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışması yürütecek.

Konut ve deprem sigortasını teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen AFAD, DASK ile ortaklaşa yürütülen "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi" kapsamında depreme yönelik güvenceli ve sigortalı bir hayatı yaygınlaştırmak için yerel sivil toplum kuruluşların harekete geçirilmesine de öncülük ediyor.

Düzenlenen yarışma ile uzun soluklu, farkındalık yaratan ve Zorunlu Deprem Sigortası oranlarını yükselten projeler de hayata geçiriliyor. Bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmaya, 24 AFAD İl Müdürlüğü katılıyor.

Afetlerden kaynaklanan hasarları teminat altına alan farklı sigorta sistemlerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunlardan biri olan DASK, deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlıyor. DASK, ister oturulamaz durumda isterse kısmi hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde karşılayarak yaşamın normale dönmesine aracılık ediyor. Konutlar, özel sigortalar yaptırılarak deprem dışındaki afetlere karşı güvence altına da alınabiliyor.

TARSİM, tarım alanlarında meydana gelen don, aşırı yağış gibi afetler sonucu oluşan hasarları karşılıyor. Kar amacı olmayan bir havuz sistemi olan TARSİM, çiftçilerin sigorta şirketlerine ödediği primleri ortak bir hesapta topluyor. Hasarlar, çiftçilere bu hesaptan ödeniyor. Sigortalı çiftçilerin primlerinin yüzde 50'sini (don riskinde yüzde 66'sını) ise devlet ödüyor."

Kaynak: AA