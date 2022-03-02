Afetlere hazırlık toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğünde, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda 2022 yılı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) koordinasyon ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda İRAP hakkında genel bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda, Düzce'de genel hayatı etkileyecek boyutta afetler meydana gelmeden önce, alınması gereken önlemleri almak, bulaşıcı hastalıklardan, sağlıksız gıda-yiyecek ve içecekler ile çevre koşullarından korumak, tüm imkanlar kullanılarak sağlık hizmetinin tüm vatandaşlarımıza etkin bir şekilde sunularak afet öncesi sağlık standartlarına dönülmesini sağlamak amacıyla afetlerin etkilerini en aza indirebilmek için afetler yaşanmadan önce yapılacak çalışmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan plan sunumunda planımızın amacı, hedefi, gerçekleştirilecek eylemler hakkında paydaş kurum katılımcılarına bilgiler verildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel