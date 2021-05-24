Afetlerden korunmak için kurban kestiler
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Afetlerden korunmak için kurban kestiler

Afetlerden korunmak için kurban kestiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir afat kurbanı programlarına katıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir afat kurbanı programlarına katıldı. Havza'da yılın ilk afat kurbanı Çayırözü Mahallesi'nde kesildi.

Kesilen kurbanın ardından Çayırözü Camisi'nde afetsiz ve bereketli bir yıl geçirmek için dua edildi. Kesilen kurban eti ise mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Afat kurbanı programına katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çiftçilere afetsiz ve bereketli bir yıl dileyerek, "Cenab-ı Mevla'm niyetlerinizi kabul etsin" dedi.

Afat kurbanı programını ile ilgili bir açıklama yapan Çayırözü Mahallesi Muhtarı Hasan Ergün, katılımcılara teşekkür ederek, "Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kesmiş olduğumuz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz"dedi.

Özdemir'e Belediye Meclis Üyesi Ertan Özkan eşlik etti. - SAMSUN

Afetlerden korunmak için kurban kestiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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