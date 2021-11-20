Afetler için 'AFAD Acil' mobil uygulaması

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ( Afad ) geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması, vatandaşların afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek tuşla karşılamayı amaçlıyor.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen 'AFAD Acil' mobil uygulamasının, yerli ve milli yazılım olarak öne çıktığı kaydedildi. AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşmanın kolay olduğu belirtilerek, "Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor. Depremler başta olmak üzere afetlerde karşılaşılan en büyük sorunlarından biri iletişimin kesilmesidir. AFAD Acil mobil uygulamasının 'Tek Tuşla Acil Çağrı' fonksiyonu, bu sorunu ortadan kaldırıyor. Acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlayan uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor" denildi.

Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcılarının, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak durumlarını bildirebildiği kaydedilerek, "Yardım taleplerini iletebiliyorlar. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkanı olmayan vatandaşlarımız ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da iletişim kurabiliyor. Toplanma alanları olası bir afet anında vatandaşlarımızın öncelikli olarak toplanacağı alanlardır. Afetin ilk saatlerinde vatandaşlarımızın, tehlike ve risklerden uzak güvenli şekilde bir araya gelebilecekleri toplanma alanları, AFAD Acil mobil uygulamasının ana ekranında bulunan harita üzerinde gösterilmekte. Vatandaşlarımız uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını bularak, bu noktaya yol tarifi alarak ulaşabileceklerdir. 'www.hazirol.gov.tr' adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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